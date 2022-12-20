«Не знаю, что это, но куплю»: губернатору Севастополя попалось необычное желание на благотворительной акции

Михаил Развожаев участвует в марафоне уже пятый год. Фото: Tg-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев первым присоединился к акции «Елка желаний», которую организовал штабе «Мы вместе - Севастополь». Об этом он сообщил в своем Tg-канале.

Благотворительный марафон волонтеры устраивают каждый год. Дети загадывают желания, размещают их на елке, а любой желающий может их исполнить. Как рассказал Михаил Развожаев, в акции он участвует уже пятый раз, и по традиции снимает с елки три письма.

Обычно, как говорит губернатор, дети хотят игрушек. Так было и в этот раз, однако, мода не стоит на месте. У развлечений появляются новые названия.

- Я не знаю, что такое балансборд с лабиринтом. Но обязательно найду, и Мише - своему тезке - подарю на Новый год, - подчеркнул губернатор.

Михаил Развожаев попросил неравнодушных севастопольцев тоже поучаствовать в этой доброй традиции. Но прежде всего он обратился к депутатам Законодательного собрания и муниципалитетов, а также представителям бизнеса.

- Призываю найти время, подойти к елочке и исполнить мечту ребенка. Это хорошая и добрая традиция, - заключил губернатор города-героя.