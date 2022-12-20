Актеры симферопольского театра попробовали назальную вакцину от коронавируса

Актеры получили назальную вакцину Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крымском академическом театре имени М. Горького 20 декабря прошла прививочная кампания для сотрудников учреждения. Как сообщили в пресс-службе, вакцинация проводилась против гриппа и коронавируса.

22 человека привились от гриппа Фото: Виталий ПАРУБОВ

Так, целый день для желающих был организован пункт вакцинации на базе одного из залов театра. Для прививки против ковида использовали инновационную назальную вакцину.

- День здоровья для нас организовала вторая поликлиника Симферополя. Для того, чтобы артисты не шли в больницы и не стояли в очередях, наш директор решил провести кампанию прямо на месте работы. Это была современная вакцина, которой мало кто прививался, - отмечают в пресс-службе театра имени Горького.

Вакцинацию организовала вторая поликлиника Фото: Виталий ПАРУБОВ

Так, за день от гриппа удалось уколоть 20 человек, а назальную вакцину от ковида получили 33 человека.