Актеры симферопольского театра попробовали назальную вакцину от коронавируса

Актеры получили назальную вакцину
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В Крымском академическом театре имени М. Горького 20 декабря прошла прививочная кампания для сотрудников учреждения. Как сообщили в пресс-службе, вакцинация проводилась против гриппа и коронавируса.
22 человека привились от гриппа
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Так, целый день для желающих был организован пункт вакцинации на базе одного из залов театра. Для прививки против ковида использовали инновационную назальную вакцину.
- День здоровья для нас организовала вторая поликлиника Симферополя. Для того, чтобы артисты не шли в больницы и не стояли в очередях, наш директор решил провести кампанию прямо на месте работы. Это была современная вакцина, которой мало кто прививался, - отмечают в пресс-службе театра имени Горького.
Вакцинацию организовала вторая поликлиника
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Так, за день от гриппа удалось уколоть 20 человек, а назальную вакцину от ковида получили 33 человека.