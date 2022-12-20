В Mriya Resort & SPA стартует проект «Два шефа – одна кухня»

Фото: Mriya Resort & SPA

Гастрокультура развивается в Крыму активнее других видов курортного отдыха. На полуострове открываются современные сыроварни и винодельни, продолжают развиваться хозяйства, производящие морепродукты, овощи и специи. Mriya Resort & SPA стал лидером этого движения и охотно участвует в коллаборациях с популярными местными ресторанами.

4 января стартует проект «Два шефа – одна кухня». Это серия эксклюзивных гастрономических ужинов, которые пройдут в период с января по июнь 2023 года, где шеф-повара ресторанов отеля Mriya Resort & SPA будут готовить вместе со своими коллегами, представляющими ведущие рестораны Крыма: Simfero, «Мекензи 1783», ресторанный холдинг Roppongi family, "ФабрикантЪ", «Marani», «The Дверь», а также Palmira Palace Resort & SPA с рестораном «На Крыше», ресторан «Piazzetta» отеля Крымский Бриз Hotel & Villas и ресторан «MODUS».

«Два шефа – одна кухня» также имеет благотворительную миссию: часть средств, собранных с покупки билетов, отправится на развитие профессиональных талантов детей-сирот, им будет подарено все необходимое для обучения на курсах и мастер-классах по выбранной ими профессии.

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