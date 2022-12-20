Доходы бюджета Крыма превысили показатель 2021 года почти на 18%

Безвозмездные поступления от других бюджетов составили 146,1 млрд рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По итогам 11 месяцев текущего года собственные доходы бюджета Республики Крым превысили показатель 2021 года почти на 18%, расходы – более чем на четверть. Об этом сообщила зампредседателя Совета министров - министр финансов РК Ирина Кивико.

– За январь-ноябрь текущего года собственные доходы бюджета Республики Крым, преодолев отметку в 83,1 млрд рублей, превысили прошлогодний показатель почти на 18%, или на 12,6 млрд рублей, а расходы, составив 226,7 млрд рублей, выросли более чем на четверть, или на 46,2 млрд рублей, – передает ее слова пресс-служба Минфина Крыма.

Кивико добавила, что безвозмездные поступления от других бюджетов составили 146,1 млрд рублей, что выше показателя 2021 года на 36,4 млрд рублей, или на треть.

Ранее сообщалось, что в Крыму приняли бюджет республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Так, в следующем году доходы в казну региона составят 228,3 миллиарда рублей, расходы - 236,5 миллиарда рублей, дефицит - 8,2 миллиарда рублей. Покрытие дефицита планируется за счет инвестиционного бюджетного кредита в 4,3 миллиарда рублей, реализации акций на 100 миллионов рублей и остатка бюджетных средств на начало года в сумме 3,8 миллиарда рублей.

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