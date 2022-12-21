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НовостиОбщество21 декабря 2022 5:14

В Крыму пропавшего 70-летнего жителя Керчи нашли мертвым

Олег Шустов исчез 12 декабря 2022
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымчанин погиб. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымчанин погиб. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым сообщил плохую новость о том, что 70-летнего мужчину из Керчи нашли мертвым.

- Найден, погиб, - такая надпись сделана поверх ориентировки, размещенной 15 декабря в паблике «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым.

Крымские волонтеры выражают соболезнования родным и близким.

Шустов Олег Константинович, которому было 70 лет, исчез из поля зрения родных 12 декабря 2022 года. Подробности трагедии не сообщаются, но ясно, что соответствующие органы проведут все необходимые расследования.

В большинстве случаев пропавших находят живыми и невредимыми, но так бывает не всегда.

- Найдены живыми 36 человек, погибшими – 2, - такую статистику озвучили крымские волонтеры за ноябрь 2022.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50