Появились 5 атмосферных фото заснеженного Ангарского перевала в декабре 2022

В Крым пришла настоящая зима. Фото: Владимир Шарый/Все растения Крыма/VK

Крымская погода славится своей непредсказуемостью: аномальное тепло может за сутки сменить настоящий зимний холод.

Иней украсил деревья. Фото: Владимир Шарый/Все растения Крыма/VK

В выходные столбик термометра пытался дотянуться до плюс 20 градусов, а в самом начале недели полуостров присыпало нежнейшим снежком.

Декабрь в Крыму. Фото: Владимир Шарый/Все растения Крыма/VK

- На Ангарском перевале задекабрило, - так назвал свой фотосет крымчанин Владимир Шарый.

Грибы подморозило. Фото: Владимир Шарый/Все растения Крыма/VK

На снимках настоящая зима: деревья, изящно украшенные инеем, побелевшая лесная чаща и грибы, примерившие шапочки из снега.

- Заснежило и заморозило весь восточный склон Чатыр-Дага, что к северу от турстоянки Буковая поляна, практически до села Перевальное. Укутало снегом и северную сторону гор Пахкал-Кая и Замана, - рассказал КП-Крым Владимир Шарый, отметив, что фото сделаны 19 декабря, но уже на следующий день от белоснежной красоты не осталось и следа - все растаяло.

Белоснежное одеяние всему к лицу. Фото: Владимир Шарый/Все растения Крыма/VK

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