Эксперт рассказал, какие фейки применялись после атаки на Крымский мост

После ЧП на Крымском мосту количество фейков про полуостров возросло Фото: Юлия МАРКИНА

Атака на Крымский мост 8 октября спровоцировала волну фейков в информационном пространстве. По словам генерального директора АНО «Диалог Регионы» и АНО «Диалог» Владимира Табака, экспертам пришлось опровергать информацию, в частности, об утечке радиации возле села Краснокаменка, эвакуации жителей Армянска, и отравлении воды в Север-Крымском канале.

- После атаки на Крымский мост фиксировались массовые вбросы по различным тематикам. Для раскачивания ситуации на полуострове в соцсетях распространяли информацию о надуманном дефиците ГСМ и продуктов, демонстрировали смонтированные видеоролики о «ракетных ударах», немыслимых разрушениях на важном объекте и прочее, - рассказал Табак.

По словам специалиста, в 2022 году Россия столкнулась с самой массовой информационной атакой в истории. Количество уникальных фейков достигло 3,7 тысяч, а число их упоминаний превысило 9,3 миллиона.

Таким образом, по сравнению с прошлым годом, количество недостоверной информации в интернете в этом году выросло в 6 раз.

60% пользователей сети встречают фейки не реже раза в неделю.Однако жизненный цикл фейковой информации невелик. Большинство из них активны в первые трое суток после появления. От 4 до 7 дней живут около 18% фейков, а «долгожителями» являются те, которые связаны с конспирологическими теориями.

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