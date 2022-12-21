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НовостиОбщество21 декабря 2022 8:04

Эксперт рассказал, какие фейки применялись после атаки на Крымский мост

Большинство фейков живут не больше трех дней
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
После ЧП на Крымском мосту количество фейков про полуостров возросло

После ЧП на Крымском мосту количество фейков про полуостров возросло

Фото: Юлия МАРКИНА

Атака на Крымский мост 8 октября спровоцировала волну фейков в информационном пространстве. По словам генерального директора АНО «Диалог Регионы» и АНО «Диалог» Владимира Табака, экспертам пришлось опровергать информацию, в частности, об утечке радиации возле села Краснокаменка, эвакуации жителей Армянска, и отравлении воды в Север-Крымском канале.

- После атаки на Крымский мост фиксировались массовые вбросы по различным тематикам. Для раскачивания ситуации на полуострове в соцсетях распространяли информацию о надуманном дефиците ГСМ и продуктов, демонстрировали смонтированные видеоролики о «ракетных ударах», немыслимых разрушениях на важном объекте и прочее, - рассказал Табак.

По словам специалиста, в 2022 году Россия столкнулась с самой массовой информационной атакой в истории. Количество уникальных фейков достигло 3,7 тысяч, а число их упоминаний превысило 9,3 миллиона.

Таким образом, по сравнению с прошлым годом, количество недостоверной информации в интернете в этом году выросло в 6 раз.

60% пользователей сети встречают фейки не реже раза в неделю.Однако жизненный цикл фейковой информации невелик. Большинство из них активны в первые трое суток после появления. От 4 до 7 дней живут около 18% фейков, а «долгожителями» являются те, которые связаны с конспирологическими теориями.

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