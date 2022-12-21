В Севастополе ищут 15-летнюю девушку, неоднократно сбегавшую из дома

Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю

В Севастополе ищут 15-летнюю Диану Гордиенко, которая ранее неоднократно уходила из дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

- Отделом МВД России по Гагаринскому району разыскивается несовершеннолетняя Гордиенко Диана Дмитриевна, 17.01.2007 года рождения, которая 9 декабря 2022 ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено, - говорится в сообщении.

На вид девушке 15-16 лет, рост 158-160 сантиметров, худощавая, волосы темно-коричневые до плеч, глаза светло-карие, кожа смуглая. На правой руке есть тонкие порезы от запястья до локтя, левая бровь осветлена, в правой брови пирсинг, уши оттопыренные.

Девушка ушла из дома в черной куртке, черной юбке, красном свитере и черных ботинках. При ней также был разноцветный рюкзак.

Любую информацию о местонахождении Дианы можно сообщить по телефону 8 (8692) ф73-87-01 или 102.

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