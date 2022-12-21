Задержан гражданин РФ, организовавший нарколабораторию в частном доме Севастополя

Фото: скриншот из видео/УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе 33-летнего наркозависимого гражданина РФ, организовавшего в городе нарколабораторию по производству мефедрона и амфетамина в особо крупном размере.

- В мае 2022 года приехал в Севастополь и арендовал дом в частном секторе, где в цокольном этаже организовал химическую лабораторию по производству наркотического средства мефедрона и психотропного вещества амфетамина, - сообщили в пресс-службе крымского УФСБ.

Наркотики он продавал местным наркоманам с помощью «закладок». Мужчина был задержан в сентябре 2022 года. В ходе обыска было изъято более 400 граммов мефедрона и столько же амфетамина, 100 граммов каннабиса, а также около килограмма прекурсоров.

Кроме того, найдены фальшивые паспорт и удостоверение сотрудника одного из правоохранительных органов.

Уголовное дело было возбуждено по нескольким статьям за производство, хранение и покушение на сбыт наркотиков и использование поддельных документов. Мужчине может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, под Симферополем сотрудники ФСБ накрыли еще одну нарколабораторию по изготовлению мефедрона. Были задержаны два брата - жители Краснодарского края, их приятель - житель Республики Крым, а также наркокурьер - житель Москвы.

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