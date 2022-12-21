В Крыму за сутки выявили 34 новых случая COVID-19

Летальных случаев от ковида на территории полуострова не зафиксировано Фото: Олег ЗОЛОТО

В Республике Крым за минувшие сутки выявлено 34 новых случая заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировано семь человек. Об этом утром 21 декабря сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев не зарегистрировано. Выздоровели 32 человека.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 210 439 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 203 045 пациентов выздоровели. 5 412 человек скончались.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки выявили пять новых случаев заболевания COVID-19. Пять человек госпитализировали. Такие данные приведены на официальном сайте правительства города.

– За сутки смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано, – говорится в сообщении.

Выписаны 2 человека. Сейчас в больницах города находятся 53 пациента, из них 46 – с подтвержденным ковидом.

С начала пандемии в Севастополе зарегистрирован 97 024 случая коронавируса, выздоровели 94 250 человек.

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