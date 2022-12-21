В Джанкойском районе при пожаре в частном доме погиб человек

Работу пожарных осложняло сильное задымление. Фото: МЧС Республики Крым

Накануне, 20 декабря, в селе Рощино Джанкойского района при пожаре в частном доме погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Сообщение о пожаре поступило в 22:58. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров, на тушение ушел 1 час 40 минут. Работу пожарных осложняло сильное задымление.

– В результате возгорания огнем частично уничтожена одна жилая комната. К сожалению, на пожаре был обнаружен один погибший, – говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Причины пожара устанавливаются.

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