Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 декабря 2022 10:11

В Джанкойском районе при пожаре в частном доме погиб человек

Причины устанавливаются
Дмитрий Коренев
Работу пожарных осложняло сильное задымление. Фото: МЧС Республики Крым

Работу пожарных осложняло сильное задымление. Фото: МЧС Республики Крым

Накануне, 20 декабря, в селе Рощино Джанкойского района при пожаре в частном доме погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Сообщение о пожаре поступило в 22:58. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров, на тушение ушел 1 час 40 минут. Работу пожарных осложняло сильное задымление.

– В результате возгорания огнем частично уничтожена одна жилая комната. К сожалению, на пожаре был обнаружен один погибший, – говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Причины пожара устанавливаются.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50