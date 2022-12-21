Жителя Керчи, обворовавшего свою 91-летнюю бабушку, осудили на три года колонии

Керчанин, который совершил хулиганство и ограбил родную бабушку, ближайшие три года проведет в тюрьме Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Керченский городской суд вынес приговор 33-летнему местному жителю, умышленно повредившего чужой автомобиль и обокравшего родную бабушку.

Как сообщили в пресс-службе суда, первый инцидент произошел в июле текущего года: вечером мужчина перелез через забор на территорию чужого участка, где запрыгнул на капот иномарки и на глазах у хозяев разбил ногой ветровое окно. Ущерб был оценен в 82 тысячи 169 рублей

Второй эпизод произошел в сентябре этого года: выпив, мужчина сорвал с шеи родной 91-летней бабушки золотую цепочку с кулоном общей стоимостью 9 тысяч рублей, после чего скрылся.

- С учетом личности подсудимого, который ранее неоднократно судим, суд приговорил его к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее двоих жителей Керчи осудили за кражу 17 тысяч рублей из киоска «Мороженое» Парни взломали врезной замок входной двери киоска, внутри которого нашли коробку с деньгами.

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