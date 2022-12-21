Алуштинец с собакой нашел в парке несколько сумок с 500 свертками наркотиков

Во время прогулки по парку в поселке Утес пел унюхал сумки с крупной партией наркотиков Фото: Михаил ФРОЛОВ

21-летнего уроженца Симферополя приговорили к 11 годам лишения свободы за покушение на сбыт большой партии наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Ранее в дежурную часть ОМВД Алушты один из местных жителей сообщил о найденных в поселке Утес тканевых спортивных сумках. Подозрительные предметы унюхал его пес во время прогулки. Прибывшие на место силовики обнаружили внутри свыше 500 фасованных свертков с таблетками и различными порошкообразными веществами.

- В сумках также обнаружены пустые пакеты на пазовых замках, полимерные перчатки, электронные весы, салфетка с наименованиями наркотических средств, листы бумаги с наименованиями интернет-магазинов по продаже наркотических веществ и канцелярские принадлежности, - говорится в сообщении.

Было изъято более 370 граммов амфетамина, свыше 642 граммов мефедрона, 850 граммов производного N-метилэфедрона, более100 граммов каннабиса, около 70 граммов синтетического психостимулятора МДМА и 0,43 грамма метамфетамина.

Хозяина сумок алуштинские правоохранители установили вместе с коллегами из регионального УФСБ. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый является фигурантом еще одного уголовного дела, возбужденного следователями из Керчи, по факту покушения на сбыт наркотиков.

Керченским городским судом симферополец был приговорен к 7 годам колонии. Учитывая приговор, вынесенный также Алуштинским судом, обвиняемый проведет в местах лишения свободы 11 лет.

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