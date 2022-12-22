Погода на 22 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 12 градусов

В Ялте переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
22 декабря на Крымском полуострове природных катаклизмов не предвидится.
- Четверг пройдет без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4°, днем +7...+9°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11м/с. Днем тепло +10…+12°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +5…+9°, восточный ветер 1-3-4 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории +4…+10°, восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Керчи +5…+9°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Феодосии +8…+10°, южный ветер 3-6 м/с. Ясно.
В Черноморском +6…+11°, южный ветер 5-8 м/с. Переменная облачность.
В Джанкое +4…+8°, южный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Армянске +6…+8°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море +8…+12°.
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