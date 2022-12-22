Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 декабря 2022 22:02

Погода на 22 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 12 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 22 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Ялте переменная облачность.

В Ялте переменная облачность.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 декабря на Крымском полуострове природных катаклизмов не предвидится.

- Четверг пройдет без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4°, днем +7...+9°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11м/с. Днем тепло +10…+12°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +5…+9°, восточный ветер 1-3-4 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +4…+10°, восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Керчи +5…+9°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Феодосии +8…+10°, южный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Черноморском +6…+11°, южный ветер 5-8 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +4…+8°, южный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Армянске +6…+8°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +8…+12°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50