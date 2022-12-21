Житель Бахчисарайского района получил условный срок за кражу детской коляски

Приговор не вступил в законную силу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

43-летнего жителя ранее судимого жителя Бахчисарайского района приговорили к условному сроку за кражу детской коляски, сообщили в пресс-службе районного суда.

- Находясь в окрестностях сел Путиловка и Богатое Ущелье Бахчисарайского района, он увидел на обочине дороги детскую коляску. В ней находились личные вещи потерпевшей, которая с малолетним ребенком прогуливалась по лесному массиву, оставив детскую коляску вне зоны своей видимости, - говорится в сообщении.

Мужчина «‎угнал» коляску вместе с лежавшими в ней женским пальто, детским пледом и перчатками. Ущерб был оценен в шесть тысяч рублей.

Крымчанина осудили на один год и восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Напомним, ранее жителя Керчи, обворовавшего свою 91-летнюю бабушку, осудили на три года колонии. Приговор был вынесен также с учетом поврежденного им чужого автомобиля.

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