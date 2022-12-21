В Симферополе 22 декабря отключат электричество на 31 улице и 10 переулках

Свет отключат временно. Фото: архив КП Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 декабря в отдельных районах Симферополя отключат свет. Электричество на несколько часов пропадет на 31 улице и 10 переулках.

- Отключения линий электропередачи запланированы с 8 до 17 часов, - сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

Перебои с электроснабжением возникнут из-за планового ремонта электросетей столицы Республики Крым.

Где в Симферополе не будет света 22 декабря 2022:

- улицы Московская, 37-39 ; Стрелковая, 2-26 , 1-19 ; Чонгарская, 30-48 , 39-55 ;

Куйбышева, 42-96 , 67-83 ; Общественная, 48-58 , 47-63 ; Ген. Захарова, 4-22 , 1-15А ; Лермонтова, 17-37 ; Фруктовая, 55-61/81 ; Титова, 26-40 , 77; Суходольная, 25; Автомобилистов, 2, 3; Луговая, 16-140 , 55-199 ; Овощная, 2-10 , 1-25 ; Тепличная, 2-12; Косухина, 4, 16, 1-39 ; Северского, 2-14 , 1-23 ; Ерошенко, 1-11 ; Косухина/ Аланского, 15/3; Селиванова, 2-40 , 1-21 ; Давыдова, 1, 8, 10; Хачатряна, 2-58 , 1-45 ; Дальняя, 2-24 , 1-7 ; Войтенко, 1-11; Стаценко, 1-7; Заклюки, 1-9; Мамакъ, 2-26 ; Луцкого, 1-12; Чукурча, 5, 6; Федоренко, 2-12 , 1-5 ; Объездная, 6; Куйбышева 217, 227;

- переулки Бокуна, 2-12 , 1-15 ; Огородный, 2-12 , 1-15 ; Совхозный, 10-16 , 7-13 ; Фруктовый, 28/38; Донская, 4, 6, 1-11 ; Чукурча, 2-24 , 1-11 ; Софиевский, 2-16 , 1-23 ; Тынч, 2-16; Лавандовый, 1; Гранитный, 26.

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