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НовостиОбщество21 декабря 2022 13:17

Глава Крыма поставил задачу уменьшить стоимость доставки баллонного газа до 100 рублей

По его словам, в противном случае Госкомцен должен доказать обоснованность нынешней стоимости доставки
Дмитрий Коренев
Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе сегодняшнего совещания о проблемных вопросах Советского района поставил задачу уменьшить стоимость доставки баллонного газа до потребителя до 100 рублей.

– Задача – уменьшить [стоимость подвоза баллонного газа] до 100 рублей, – заявил Аксенов.

По его словам, в противном случае в Государственном комитете по ценам и тарифам должны доказать обоснованность текущей стоимости доставки.

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