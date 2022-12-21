В Евпатории запустят новогодний «Трамвай желаний»

Сегодня в Евпатории состоялась презентация экскурсии на новогоднем «Трамвае желаний». Фото: Александр Лоскутов, t.me/aaloskytov/1006

В Евпатории состоялась презентация видовой экскурсии в новогоднем «Трамвае желаний». Об этом сообщил глава администрации города Александр Лоскутов.

– Теперь любой желающий сможет прокатиться в трамвае вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, послушать истории о Евпатории и увидеть достопримечательности вдоль всего маршрута, – написал он в своем телеграм-канале.

Фото: Александр Лоскутов, t.me/aaloskytov/1006

Запустить новогодний экскурсионный маршрут планируют 26 декабря.

– Думаем над тем, чтобы сделать специальную поездку для тех, кто захочет встретить Новый год в трамвае, – добавил Лоскутов.

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