В Ялте семь семей получили ключи от новых квартир

Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko
В Ялте сразу семь семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, получили ключи от новых квартир в жилом комплексе на улице Блюхера. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
– Среди новоселов – жители нескольких аварийных домов, включая сгоревший 11 лет назад дом в Береговом, а также две многодетные семьи. Это Богдановы, которые воспитывают восемь детей (в этом году они получили орден «Родительская слава» из рук президента страны). И Казакевичи – у них девять детей и скоро родится десятый. Все квартиры с отделкой и готовы к переезду новых жильцов, – написала она в своем телеграм-канале.
Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko
Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko
Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko
Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko
Вместе с ключами от квартир новоселам вручили новогодние ели и подарки.
В 2022 году ключи от квартир вручили 12 ялтинским семьям, еще 29 семей получили компенсационные выплаты на покупку жилья.
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