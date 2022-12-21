Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 декабря 2022 17:02

В Ялте семь семей получили ключи от новых квартир

Среди новоселов - жители нескольких аварийных домов и две многодетные семьи
Дмитрий Коренев
Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

В Ялте сразу семь семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, получили ключи от новых квартир в жилом комплексе на улице Блюхера. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

– Среди новоселов – жители нескольких аварийных домов, включая сгоревший 11 лет назад дом в Береговом, а также две многодетные семьи. Это Богдановы, которые воспитывают восемь детей (в этом году они получили орден «Родительская слава» из рук президента страны). И Казакевичи – у них девять детей и скоро родится десятый. Все квартиры с отделкой и готовы к переезду новых жильцов, – написала она в своем телеграм-канале.

Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

Вместе с ключами от квартир новоселам вручили новогодние ели и подарки.

В 2022 году ключи от квартир вручили 12 ялтинским семьям, еще 29 семей получили компенсационные выплаты на покупку жилья.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50