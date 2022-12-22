С начала работы Керченской переправы паромами было перевезено более 49 тысяч пассажиров

По проливу утром 22 декабря действует штормовое предупреждение в связи с дымкой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С начала работы Керченской переправы 9 октября паромами в обе стороны перевезено более 49 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С ночи на 9 октября по 22 декабря через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 49 462 пассажир, 35 076 единиц автотранспорта и 4 008 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1165 рейсов, - говорится в сообщении.

Отмечается, что по проливу утром 22 декабря действует штормовое предупреждение в связи с дымкой.

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