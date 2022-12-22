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НовостиЭкономика22 декабря 2022 10:02

41 семья в Ялте в этом году получила новые квартиры и выплаты на их приобретение

Среди тех, кто отпраздновал новоселье, сироты, жители аварийных домов, чернобыльцы и инвалиды
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Янина Павленко/Tg

Фото: Янина Павленко/Tg

В Ялте в 2022 году в рамках улучшения жилищных условий ключи от новых квартир получили 12 семей, еще 29 - компенсационные выплаты на их приобретение на общую сумму 234 миллиона рублей.

- Среди тех, кто отпраздновал новоселье, сироты, жители аварийных домов, чернобыльцы, инвалиды и другие категории, - сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

Также, по ее словам, стартовал процесс расселения общежития «Звездочки».

Напомним, недавно в Ялте еще семь семей получили ключи от новых квартир. Среди новоселов - жители нескольких аварийных домов и две многодетные семьи.

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