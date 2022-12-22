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НовостиОбщество22 декабря 2022 10:22

В Крыму ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет получают более 57 тысяч семей

Размер выплаты зависит от доходов родителей и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребенка
Дмитрий Коренев
Более 57 тысяч крымских семей получают ежемесячные выплаты на детей от восьми до 17 лет

Более 57 тысяч крымских семей получают ежемесячные выплаты на детей от восьми до 17 лет

Фото: Даниил ОПАРИН

Более 57 тысяч крымских семей получают ежемесячные выплаты на детей от восьми до 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения ПФР по Республике Крым.

Сумма выплаты зависит от доходов родителей и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребенка (в Республике Крым в текущем году он составляет 13 992 рубля). При назначении пособия применяются критерии нуждаемости, которые наряду с доходами включают принадлежащее семье имущество.

– Если при назначении пособия в базовом размере (50% прожиточного минимума) доход на одного человека в семье оказывается меньше среднедушевого прожиточного минимума, выплату увеличивают до 75%. Если с учетом этого средний доход семьи по-прежнему не дотягивает до прожиточного минимума, Пенсионный фонд устанавливает пособие в максимальном размере - 100% регионального прожиточного минимума ребенка, – напомнили в ПФР.

В большинстве случаев для оформления пособия достаточно подать заявление на портале Госуслуг или в клиентских офисах Пенсионного фонда и МФЦ. Остальные сведения ПФР подтверждает через государственные информационные системы и по межведомственному взаимодействию.

Напомним, с 1 января 2023 года в Крыму вводится единое универсальное пособие для семей с детьми, которое заменит ряд действующих мер поддержки. Пособие будет назначаться в размере 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного.

Кроме того, неработающие мамы в Крыму могут оформить пособие по беременности и родам через портал Госуслуг. На него могут рассчитывать только те женщины, которых центр занятости признал безработными в течение года со дня увольнения, причем увольнение должно быть связано с ликвидацией предприятия либо с прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, нотариуса или адвоката.

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