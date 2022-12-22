В Крыму ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет получают более 57 тысяч семей

Более 57 тысяч крымских семей получают ежемесячные выплаты на детей от восьми до 17 лет Фото: Даниил ОПАРИН

Более 57 тысяч крымских семей получают ежемесячные выплаты на детей от восьми до 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения ПФР по Республике Крым.

Сумма выплаты зависит от доходов родителей и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребенка (в Республике Крым в текущем году он составляет 13 992 рубля). При назначении пособия применяются критерии нуждаемости, которые наряду с доходами включают принадлежащее семье имущество.

– Если при назначении пособия в базовом размере (50% прожиточного минимума) доход на одного человека в семье оказывается меньше среднедушевого прожиточного минимума, выплату увеличивают до 75%. Если с учетом этого средний доход семьи по-прежнему не дотягивает до прожиточного минимума, Пенсионный фонд устанавливает пособие в максимальном размере - 100% регионального прожиточного минимума ребенка, – напомнили в ПФР.

В большинстве случаев для оформления пособия достаточно подать заявление на портале Госуслуг или в клиентских офисах Пенсионного фонда и МФЦ. Остальные сведения ПФР подтверждает через государственные информационные системы и по межведомственному взаимодействию.

Напомним, с 1 января 2023 года в Крыму вводится единое универсальное пособие для семей с детьми, которое заменит ряд действующих мер поддержки. Пособие будет назначаться в размере 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного.

Кроме того, неработающие мамы в Крыму могут оформить пособие по беременности и родам через портал Госуслуг. На него могут рассчитывать только те женщины, которых центр занятости признал безработными в течение года со дня увольнения, причем увольнение должно быть связано с ликвидацией предприятия либо с прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, нотариуса или адвоката.

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