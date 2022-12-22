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НовостиСпорт22 декабря 2022 10:24

Фигуристы Спортивной школы №4 в Симферополе приняли участие в показательных выступлениях

Руководство администрации города поздравило спортсменов с новогодними праздниками
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: пресс-служба администрации Симферополя/скриншот из видео

Фото: пресс-служба администрации Симферополя/скриншот из видео

В Симферополе активно развивается специализированное отделение по фигурному катанию на базе Спортивной школы № 4.

Как сообщил начальник управления молодежи, спорта и туризма администрации крымской столицы Анатолий Голубица, недавно юные фигуристы приняли участие в показательных выступлениях, после чего руководство местной горадминистрации поздравило спортсменов с наступающими новогодними праздниками.

- У нас сегодня было показательное выступление учеников спортивной школы №4 по фигурному катанию. Участвовали самые лучшие спортсмены, которые защищают честь нашей школы на уровне города и на уровне республики. Тренировки у нас практически каждый день. Они проводятся по федеральным стандартам спортивной подготовки, - рассказал Голубица.

По его словам, это самое молодое отделение в Симферополе. Оно открылось только в этом году. Здесь занимаются порядка 30 ребят, у которых есть перспектива дальнейшего развития как в Симферополе, так и в Республике Крым.

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