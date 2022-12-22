В Симферополе новые улицы назвали в честь участников СВО

Названия получили улицы в четырех районах и одном садовом товариществе города Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В Симферополе новые улицы в четырех районах и одном садовом товариществе назвали именами участников СВО. Соответствующее решение было принято депутатским корпусом в ходе очередной сессии Симферопольского горсовета.

Как пишет КИА, в городе теперь есть улицы: Защитников Отечества, Максима Дзюбина, Виктора Гудкова, Владислава Дорохина, Максима Старовойтова, Волонтеров, Добровольцев, Героев Десантников.

Расположены они в микрорайонах «Петровские высоты», «Залесье», «Каменский массив», а также в садовом товариществе «Энергетик».

Ранее в симферопольской школе открыли памятную доску гвардии полковнику Аврамченко, погибшему в ходе СВО. Указом президента он был посмертно награжден орденом Мужества.

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