Инвесторам удалось снизить затраты на техприсоединение в Крыму на 30%

Фото: Крымэнергоинформ/Tg

Корпорация развития Крыма в 2022 году внедрила в республике региональную практику по эффективному взаимодействию инвесторов с сетевыми организациями «‎Энергоадвокат»‎, снизив затраты на техприсоединение на 30%,

- Она (практика. - Прим. ред.) позволяет в разы снизить стоимость подключения объекта к сетям энергоснабжения, - цитирует «Крым 24» зампредседателя Совмина РК - министра финансов РК Ирину Кивико.

Ранее сообщалось, что в Крыму в 2022 году к электросетям было присоединено почти 16,7 тысячи новых абонентов, что на шесть тысяч больше, чем годом ранее.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50