Погода на 23 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

В Ялте днем тепло +7…+9°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
23 декабря на Крымском полуострове синоптики обещают вполне комфортный день.
- В пятницу сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. В ночные и утренние часы вероятен туман, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°, днем +9...+11°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11м/с. Днем тепло +11…+13°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +7…+9°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории +4…+10°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.
В Керчи +4…+10°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +7…+10°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.
В Черноморском +9…+11°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +3…+7°, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Переменная облачность.
В Армянске +2…+6°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.
Вода в Черном море +9…+12°.
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