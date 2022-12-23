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НовостиОбщество22 декабря 2022 22:11

Погода на 23 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 23 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Ялте днем тепло +7…+9°.

В Ялте днем тепло +7…+9°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 декабря на Крымском полуострове синоптики обещают вполне комфортный день.

- В пятницу сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. В ночные и утренние часы вероятен туман, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°, днем +9...+11°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11м/с. Днем тепло +11…+13°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +7…+9°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +4…+10°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.

В Керчи +4…+10°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +7…+10°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +9…+11°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +3…+7°, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +2…+6°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +9…+12°.

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