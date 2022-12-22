В Симферополе 23 декабря отключат свет на 30 улицах и 8 переулках

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 декабря часть Симферополя останется без электричества. Свет с 8.00 до 17.00 отключат на 30 улицах и 8 переулках.

В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что отключения линий электропередачи произойдут из-за плановых ремонтных работ. Несколько часов жителям столицы Крыма провести без отдельных современных удобств, потому что нельзя будет воспользоваться электроприборами, но зато потом, как обещают энергетики, электроснабжение станет в разы стабильнее и качественнее. Не зря народная поговорка гласит, что нет худа без добра. Самое главное, чтобы жилье было подключено к электросетям, а то в Крыму иногда это сделать весьма проблематично, яркий пример тому - мытарства семьи из села Пожарское Симферопольского района.

Где в городе Симферополе на время отключат электроэнергию:

- улицы Московская, 37-39 ; Стрелковая, 2-26 , 1-19 ; Чонгарская, 30-48 , 39-55 ; Куйбышева, 42-96 , 67-83 ; Общественная, 48-58 , 47-63 ; Ген. Захарова, 4-22 , 1-15А ; Лермонтова, 17-37 ; Фруктовая, 55-61/81 ; Донская, 4, 6, 1-11 ; Титова, 26-40 , 77; Суходольная, 25; Автомобилистов, 2, 3; Луговая, 16-140 , 55-199 ; Овощная, 2-10 , 1-25 ; Тепличная, 2-12 , 3-11 ; Косухина, 4, 16, 1-39 ; Северского, 2-14 , 1-23 ; Ерошенко, 1-11 ; Косухина/ Аланского, 15/3; Селиванова, 2-40 , 1-21 ; Давыдова, 1, 8, 10; Хачатряна, 2-58 , 1-45 ; Дальняя, 2-24 , 1-7 ; Войтенко, 1-11; Стаценко, 1-7; Заклюки, 1-9; Мамакъ, 2-26 ; Луцкого, 1-12; Федоренко, 2-12, 1-5 ; Чукурча, 6, 5;

- переулки Бокуна, 2-12 , 1-15 ; Огородный, 2-12 , 1-15 ; Совхозный, 10-16 , 7-13 ; Фруктовый, 28/38; Гранитный, 26; Чукурча, 2-24 , 1-11 ; Софиевский, 2-16 , 1-23; Тынч, 2-16.

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