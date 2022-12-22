Главный диетолог Крыма рассказала о полезных свойствах фруктов и овощей

Фрукты и овощи положительно влияют на микробиом кишечника Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чтобы полезные микробы в кишечнике получали питание, необходимо ежедневно употреблять пищевые волокна (неперевариваемые пищевые волокна), для этого достаточно включать в свой ежедневный рацион 400 – 500 граммов разнообразных сырых фруктов и овощей. Об этом в рамках Всероссийской недели популяризации потребления фруктов и овощей рассказала главный внештатный специалист - диетолог Министерства здравоохранения Республики Крым Дарья Любавина.

По ее словам, пищевые волокна перерабатываются полезной микрофлорой кишечника, питают ее и стимулируют ее рост. Кроме этого, они снижают калорийность продуктов, что очень важно при профилактике и лечении алиментарного ожирения, а также способствуют нормальному желчевыделению. Насыщение толстого кишечника улучшается, человек быстрее чувствует насыщение.

– Чтобы решить проблему с доставкой пищевых волокон в организм человека, достаточно в свой ежедневный рацион включать разнообразные сырые фрукты и овощи до 400 – 500 граммов. При этом фрукты являются быстрым источником энергии и для того, чтобы пройти через желудок, им нужно не более 30 минут. Конечно, лучше употреблять фрукты в сыром виде, – цитирует Любавину пресс-служба Минздрава РК.

Специалист отметила, что фрукты нужно «именно жевать, а не делать из них соки».

По словам Любавиной, фрукты и овощи положительно влияют на микробиом кишечника. Она отметила, что именно микробиом, а это около 10 тысяч видов бактерий, живущих в кишечнике, играет центральную роль в сохранении здоровья человека.

– Уже доказано, что происходит изменение микробиома при аутоиммунных заболеваниях: рассеянном склерозе, ревматоидном артрите, бронхиальной астме, а также при онкологии, аллергии, воспалительных заболеваниях кишечника, депрессии и многих других. Установлена взаимосвязь микробиома кишечника с болезнями Альцгеймера и Паркинсона, – отметила она.

Кроме того, по словам Любавиной, при поступлении в организм растительной пищи начинают вырабатываться энзимы – пищеварительные ферменты. Когда их не хватает, нарушается процесс расщепления пищи. Многие болезни на сегодняшний день связаны именно с нехваткой энзимов.

– Лучшим средством для правильной работы кишечника станет употребление фруктов и овощей в сыром виде. При поступлении в организм растительной пищи энзимы начинают вырабатываться уже в ротовой полости в процессе тщательного пережевывания. Затем они участвуют в расщеплении пищи на мельчайшие молекулы, которые всасываются в кишечнике в виде питательных веществ и затем распространяются по всему организму, – пояснила диетолог.

Зимой рекомендуется включать в пищу яблоки, хурму, мандарины, морковь, свеклу. С особым вниманием в зимний период главный диетолог Крыма советует отнестись к капусте - содержащиеся в капусте клетчатка и пектин ускоряют пищеварение и способствуют выведению из организма холестерина.

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