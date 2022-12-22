В Джанкойском районе открыли мини-завод по убою и переработке крупного рогатого скота

В селе Прозрачное Джанкойского района открылся мини-завод по убою и переработке крупного рогатого скота Фото: Анна КИРИЕНКО

В селе Прозрачное Джанкойского района открыли мини-завод по убою и переработке крупного рогатого скота.

Как пишет «Крымская газета», производственная мощность мини-завода составляет более 3,5 тысяч голов в год, что позволит перерабатывать ежегодно все поголовье, выращенное фермерами Крыма, и поставлять высококачественную мраморную говядину.а

Ранее сообщалось, что в Крыму построят два мусороперерабатывающих завода за шесть миллиардов рублей. Работы должны быть завершены к концу 2024 года. На возведение завода в Белогорском районе потребуется 4,2 миллиарда рублей, в Сакском - 1,8 миллиарда рублей. Работы должны быть завершены к концу 2024 года.

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