На охрану новых парков и скверов в Керчи в 2023 году потратят 12 миллионов рублей

Новый сквер на площади Таврической открыли в июле этого года. Фото: Святослав Брусаков/Telegram

В благоустроенных парках и скверах Керчи с 1 января 2023 года будет дежурить охрана. Соответствующие договора местные власти заключили с частными охранными предприятиями. Об этом на пресс-конференции сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.

- ЧОПы будут в круглосуточном режиме охранять все наши общественные территории, которые были сделаны и в 2022 году, и раньше. ЧОП будет ориентирован не только на охрану, но и на поддержание порядка, - сообщил Брусаков.

Охрана, по словам главы администрации, будет обеспечена рациями и связью с ДПС.

В то же время Святослав Брусаков признал необходимость разъяснительной работы с подростками, которые «молотят ногами» по новым качелям. С родителями детей, которые занимаются вандализмом, по его словам, проводятся беседы.

Напомним, в конце ноября в новом сквере на площади Таврической в Керчи с креплений сорвалась одна из качелей. В результате падения 11-летний мальчик был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Позже в Сети появилось видео, на котором видно, как несколько подростков с неистовой силой раскачивали качели, повредив крепления.

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