В Крыму осудили жителя Краснодарского края, повредившего машину своего знакомого

Приговор суда не вступил в законную силу Фото: Иван ВИСЛОВ

47-летнего жителя Краснодарского края осудили в Крыму за повреждение чужого автомобиля, сообщили в пресс-службе Керченского городского суда.

Августовским вечером этого года, находясь возле кафе «Минутка» в Керчи, выпивший мужчина несколько раз ударил ногой по задней части машины своего знакомого. Ущерб от повреждений был оценен в 49 тысяч рублей.

- Суд, учитывая полное возмещение ущерба потерпевшему, назначил подсудимому условное наказание в виде 1 года лишения свободы, установив испытательный срок два года, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что крымчанку, всадившую нож в мужа на почве ревности, ждет суд. Мужчина выжил, но попал в больницу.

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