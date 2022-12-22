В Симферополе 22 декабя наградили победителей премии «Преград нет»

Фото: Сергей Аксенов/Tg

22 декабря в Симферополе в рамках премии «Преград нет» наградили детей с ограниченными возможностями.

- Сегодня состоялось, наверное, одно из самых эмоциональных мероприятий года - награждение лауреатов премии общественного признания «Преград нет». В этом году лауреатами стали 32 конкурсанта, - написал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Он отметил, что проигравших быть не может, участие - уже победа. Также глава республики пожелал молодым ребятам «верить в себя, ничего не бояться и уверенно двигаться к поставленным целям».

Напомним, ранее крымские спортсмены завоевали 19 медалей на межрегиональных соревнованиях по ушу Из них 14 - золотые.

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