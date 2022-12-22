В Крыму «по горячим следам» задержали мужчину, который зарезал своего кума

Собранные полицейскими материалы переданы в территориальный отдел СК для дальнейшего расследования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинском районе Крыма полицейские «по горячим следам» задержали 34-летнего местного жителя, который зарезал своего кума, поссорившись с ним во время застолья. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Республике Крым.

– Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что в ходе совместного распития спиртных напитков между ним и его кумом возникла ссора, которая переросла в потасовку. В ходе драки он схватил нож и нанес несколько ударов 47-летнему мужчине в грудь, руку и шею. От полученных ранений потерпевший скончался, – говорится в сообщении.

Собранные полицейскими материалы переданы в территориальный отдел СК для дальнейшего расследования.

Ранее сообщалось, что в Крыму осудили жителя Краснодарского края, повредившего машину своего знакомого. Мужчина получил условный срок.

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