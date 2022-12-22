Симферопольские спортсмены завоевали две золотые медали на Кубке России по кикбоксингу

Симферопольские кикбоксеры Виктор Скворцов и Максим Залерцев завоевали две золотые медали на Кубке России в Анапе. Фото: Михаил Афанасьев, t.me/afanasev82

Симферопольские кикбоксеры Виктор Скворцов и Максим Залерцев завоевали две золотые медали на Кубке России в Анапе. Об этом сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.

– Виктор Скворцов, Максим Залерцев – спортсмены секции кикбоксинга клуба «Орион» при Городском подростково-молодежном центре Симферополя. Ребята завоевали первые места в дисциплине «поинтфайтинг», – написал Афанасьев в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что крымские спортсмены завоевали 19 медалей на межрегиональных соревнованиях по ушу – 14 золотых, 4 серебряных и одну бронзовую.

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