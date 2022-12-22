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НовостиОбщество22 декабря 2022 17:41

В Севастополе досрочно завершили капремонт здания спортзала и мастерских школы №12

Порядка 20 лет здание стояло законсервированным
Дмитрий Коренев
Фото: t.me/sevastopolofficial

Фото: t.me/sevastopolofficial

В Инкермане завершился капитальный ремонт здания спортзала и мастерских общеобразовательной школы №12 (ул. Раенко, 22). Об этом сообщается в официальном телеграм-канале правительства Севастополя.

– Порядка 20 лет здание стояло законсервированным. Его восстановили и открыли досрочно в текущем году. В новом корпусе будут проходить спортивные занятия и творческие кружки, – говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте правительства Севастополя, стоимость работ составила 31 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Севастополе проведут капитальный ремонт ветхой крыши на улице Симонка в доме №55. Деньги на эти цели будут выделены из резервного фонда правительства Севастополя.

Порядка 20 лет здание стояло законсервированным