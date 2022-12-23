Власти Феодосии ищут покупателя на детский сад с землей у моря за 3,9 млн рублей

Фото: РИА Новости Крым

В Феодосии на аукцион выставили здание бывшего детсада в поселке Приморское по адресу Гагарина,11-а. Начальная цена - 3,9 миллиона рублей. К настоящему моменту подача заявок на аукцион уже закрыта.

Как пишет РИА Новости Крым со ссылкой на администрацию Феодосии, объект попал в программу реконструкции, однако позже выяснилось, что фундамент здания находится в аварийном состоянии, поэтому реконструкция невозможна. Ввиду это было принято решение построить рядом новый детсад, а старому найти нового владельца.

- Здание бывшего сада с прилегающей территорией по Гагарина, 11- А восстановлению не подлежит. Поэтому было принято решение о торгах по этому зданию - выкуп путем приватизации, - цитирует РИА сообщение феодосийской мэрии.

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