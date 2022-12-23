Под Бахчисараем огонь уничтожил жилой дом 22 декабря

Фото: пресс-служба МЧС по РК
Утром 22 декабря в селе Счастливое Бахчисарайского района горел одноэтажный частном жилой дом, сообщили в пресс-службе МЧС п Республике Крым.
Фото: пресс-служба МЧС по РК
- В течении двух часов возгорание было локализовано и ликвидировано. Площадь пожара составила 120 квадратных метров, - говорится в сообщении.
В результате пожара дом полностью уничтожен огнем. Пострадавших нет.
Напомним, 20 декабря в Джанкойском районе при пожаре в частном доме погиб человек. Причины возгорания устанавливаются.
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