Глава Крыма вручил ключи от 55 школьных автобусов главам муниципалитетов

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Глава Республики Крым Сергей Аксенов вручил ключи от 55 новых школьных автобусов главам администраций муниципалитетов.

- Благодаря новым авто, приобретенным за счет федерального бюджета, дети будут безопасно добираться до школы и обратно, - написал Аксенов в своем Tg-канале.

По его словам, в первом квартале 2023 года ожидается поставка еще 13 автобусов, после чего потребность школ в новой технике на указанный год будет закрыта.

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