Количество пассажиров, перевезенных через Керченский пролив, превысило 50 тысяч

По проливу действующих штормовых предупреждений нет Фото: Дмитрий СТЕШИН

Количество пассажиров, перевезенных паромами через Керченский пролив с 9 октября, превысило 50 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С ночи на 9 октября по 23 декабря через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 50 214 пассажиров, 35 791 единица автотранспорта и 4 077 железнодорожных вагонов, - говорится в сообщении.

Совокупно паромами, работающими на линии, за это время было выполнено 1184 рейса.

Напомним, ранее в Крыму опровергли сообщения о перекрытии Крымского моста на новогодние праздники. По словам первого замминистра транспорта РК Лукашенко, желающие могут планировать поездки для отдыха беспрепятственно.

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