В Ялте волонтеры штаба «Мы вместе» собирают новогодние подарки для участников СВО

Фото: Янина Павенко/Tg

Волонтеры штаба «Мы вместе» формируют новогодние подарки для участников СВО, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

- Настоящая мастерская Деда Мороза в актовом зале Городского подростково-молодежного центра. В роли добрых волшебников волонтеры штаба «Мы вместе», которые формируют новогодние подарки для участников СВО, - написала глава горадминистрации в своем Tg-канале.

Волонтеры собирают сладости, вязаные ялтинскими «доброшвеюшками» шапки, балаклавы, а также письма детей.

Ранее сообщалось, что в Симферополе новые улицы назвали именами участников СВО. Расположены они в микрорайонах «Петровские высоты», «Залесье», «Каменский массив».

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