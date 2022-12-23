В Крыму на 25 и 26 декабря объявлено штормовое в связи с дождями и сильным ветром

В Крыму 25-25 декабря местами пройдут дожди Фото: Екатерина НАЗАРОВА

На территории Республики Крым на 25 и 26 декабря объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды, сообщили в пресс-службе главка республиканского МЧС.

- Днем 25 декабря и ночью 26 декабря в Крыму ожидаются дожди, в южных, восточных районах и в горах сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе 23 декабря переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный до 6-11 метров в секунду. В Севастополе в пятницу тоже без дождей, будет сохраняться временная облачность. Ветер юго-восточный до 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем от +11 до +13 градусов.

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