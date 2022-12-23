Эксперт заявил, что в Крым пришел тяжелый грипп, который «бьет» по дыхательной системе

В Крыму отступил COVID, но пришел грипп Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крым пришел тяжелый грипп, от которого страдает вся дыхательная система, в том числе легкие.

- Я вынужден констатировать, что ситуация с гриппом напряженная. Температура держится по 3-4 дня, грипп очень тяжелый, протекает сложно и, как и коронавирус, «‎бьет»‎ по легким, - сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко в эфире радио «‎Спутник в Крыму»‎.

По его словам, лучшим способом защиты является иммунизация.

Отметим, что состоянию на начало декабря 80% крымчан прошли вакцинацию от гриппа. В этом году впервые прививали четырехвалентной вакциной, которая дает отличный иммунитет.

Напомним, на территории Республики Крым по состоянию на утро 23 декабря выявили 32 новых случая COVID-19, 210 501 - с начала пандемии. В Севастополе выявили за минувшие сутки 10 новых инфицированных, 97 056 - за все время.

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