В Крыму за сутки выявили 32 новых случая COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Республике Крым за минувшие сутки выявлено 32 новых случая заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы четыре человека. Об этом утром 23 декабря сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев не зарегистрировано. Выздоровели 40 человек.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрирован 210 501 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 203 123 человека выздоровели, 5 412 скончались.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки выявили 10 новых случаев заболевания COVID-19. Госпитализированы девять человек. Такие данные приведены на официальном сайте правительства города.

– Умер 1 человек в возрасте 84 лет, – говорится в сообщении.

Выписаны пять пациентов. Сейчас в ковид-стационарах города находятся 50 человек, из них 44 – с подтвержденным коронавирусом.

С начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 97 056 случаев коронавируса, выздоровели 94 278 человек.

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