Крымчанин получил 18 лет колонии за совращение малолетней падчерицы

Ранее по представлению прокуратуры республики был отменен вынесенный в отношении мужчины Фото: Артем КИЛЬКИН

37-летнего жителя республики осудили на 18 лет колонии за совращение малолетней падчерицы, сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма.

- В суде установлено, что в период с 2019 по 2021 год подсудимый неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении своей малолетней падчерицы, - говорится в сообщении.

Следующие 18 лет мужчина проведет в колонии строгого режима.

Напомним, ранее ялтинец получил 12,5 лет колонии за половые преступления в отношении несовершеннолетних.

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