В Севастополе осудили водителя грузовика, по вине которого погибла 86-летяня бабушка

Расследование было проведено следственным управлением УМВД России по Севастополю
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Суд в Севастополе вынес приговор 23-летнему водителю грузовика, по вине которого погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
29 апреля этого года, молодой человек, находясь за рулем грузового автомобиля ГАЗ-3302, двигался задним ходом по проезжей части двора возле одного из подъездов дома № 78 на улице Горпищенко.
- Не убедившись в безопасности маневра, он произвел наезд на пешехода - 86-летнюю женщину. От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия телесных повреждений женщина скончалась в больнице, - говорится в сообщении.
Решением суда крымчанин приговорен к двум годам колонии-поселении. Также на два года его лишили права садиться за руль.
Напомним, 21 декабря на трассе «Таврида» в ДТП пострадали четыре человека. Одного из пострадавших пришлось доставать из автомобиля с помощью спецоборудования.
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