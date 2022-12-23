В Севастополе осудили водителя грузовика, по вине которого погибла 86-летяня бабушка

Расследование было проведено следственным управлением УМВД России по Севастополю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Севастополе вынес приговор 23-летнему водителю грузовика, по вине которого погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

29 апреля этого года, молодой человек, находясь за рулем грузового автомобиля ГАЗ-3302, двигался задним ходом по проезжей части двора возле одного из подъездов дома № 78 на улице Горпищенко.

- Не убедившись в безопасности маневра, он произвел наезд на пешехода - 86-летнюю женщину. От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия телесных повреждений женщина скончалась в больнице, - говорится в сообщении.

Решением суда крымчанин приговорен к двум годам колонии-поселении. Также на два года его лишили права садиться за руль.

Напомним, 21 декабря на трассе «Таврида» в ДТП пострадали четыре человека. Одного из пострадавших пришлось доставать из автомобиля с помощью спецоборудования.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50