Водитель из Керчи заплатит 220 тысяч рублей компенсации за наезд на подростка на «зебре»

В момент ДТП подросток переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу Фото: Екатерина НАЗАРОВА

С 22-летнего водителя из Керчи взыскана компенсация в размере 220 300 рублей за наезд на 14-летнего подростка, сообщили в пресс-службе Керченского городского суда.

- Судом установлено, что 29 сентября 2021 года в 17.00 в районе улицы Буденного в городе Керчи молодой парень, управляя транспортным средством - автомобилем Рено Дастер, совершил наезд на подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - говорится в сообщении.

Обошлось без тяжелых последствий, несовершеннолетний получил легкие травмы.

В сумму компенсации, взысканной в пользу матери потерпевшего, также вошли расходы по оплате госпошлины и юридических услуг. Кроме того, за нарушение ПДД подсудимого лишили права садить за руль на один год.

Напомним, ранее в Севастополе осудили водителя грузовика, по вине которого погибла 86-летяня бабушка. Решением суда крымчанин приговорен к двум годам колонии-поселении.

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