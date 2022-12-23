В Армянске экс-заведующего сектором местной администрации осудили за покушение на мошенничество

Армянский городской суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года Фото: Артем КИЛЬКИН

В Армянске экс-заведующего сектором местной администрации признали виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Установлено, что чиновник сообщил индивидуальному предпринимателю «заведомо ложные сведения о проводимой им проверке соблюдения земельного законодательства, наличии состава административного правонарушения, а также полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях».

– В целях непривлечения предпринимателя к административной ответственности работник органа местного самоуправления предложил передать ему денежные средства в размере 140 тысяч рублей, – говорится в сообщении.

Впрочем, денег экс-чиновник так и не получил – его действия пресекли сотрудники Погрануправления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Армянский городской суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также его на два года лишили права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Приговор пока не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре РК.

Ранее сообщалось, что в Крыму осудят двоих парней, которые украли из сейфа магазина миллион рублей и купили по машине. Деньги они украли с помощью крючка от вешалки.

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