НовостиОбщество 23 декабря 2022 22:09

Погода на 24 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 24 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе