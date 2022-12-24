Погода на 24 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

В Крыму по утрам туманно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
24 декабря на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.
- В субботу вероятны небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°, днем +8...+10°.
В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Днем +11…+13°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +7…+8°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Евпатории +5…+8°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Керчи +5…+8°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +5…+8°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Черноморском +8…+10°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +6…+9°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Пасмурно.
В Армянске +7…+8°, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Пасмурно.
Вода в Черном море +9…+12°.
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