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НовостиОбщество23 декабря 2022 22:09

Погода на 24 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 24 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Крыму по утрам туманно.

В Крыму по утрам туманно.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 декабря на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- В субботу вероятны небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°, днем +8...+10°.

В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Днем +11…+13°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +7…+8°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +5…+8°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Керчи +5…+8°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +5…+8°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +8…+10°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +6…+9°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Пасмурно.

В Армянске +7…+8°, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +9…+12°.

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