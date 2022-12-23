В Севастополе 11 предпринимателей подавали на ярмарке опасную продукцию

Фото: Южное межрегиональное управление Россельхознадзора

В Севастополе 11 предпринимателей уличили в продаже опасной продукции на ярмарке. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора. - Обнаружено, что 11 индивидуальных предпринимателей торговали молочной, мясной и рыбной продукцией, не имеющей информации о дате изготовления, сроках годности, условиях хранения, без указания наименования и сведений о производителе (без маркировки), - говорится в сообщении. По итогам осмотре торговых точек предпринимателям вынесли предостережения о недопустимости нарушения требований по соблюдению правил реализации продукции.

Ранее сообщалось, что предприниматель из Керчи заплатит 30 тысяч рублей штрафа за продажу просроченного мяса. Опасную продукцию после проверки уничтожили.

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