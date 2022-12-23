В январе 2023 года начнется строительство трассы Симферополь - Ростов

Трассу Симферополь - Ростов начнут строить в январе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четырехполосную трассу Симферополь - Ростов начнут строить в январе 2023 года. Она будет проходить по территории Запорожской области.

- Будет новый проект Симферополь - Ростов. Четырехполосная дорога, такая же, как «Таврида», чтобы снять нагрузку с Крымского моста, - сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, в настоящее время ведется подготовка проектной документации.

Ранее сообщалось, что подъезд к Феодосии от «Тавриды» в 2024 году расширят до четырех полос. Процесс проектирования участка дороги к настоящему моменту завершен.

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